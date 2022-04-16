Tacize uğrayan Muğla il sekreteri işten de atıldı

CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan Açelya Erkan, 30 Temmuz 2020 tarihinde, iddiaya göre sebilden su doldurduğu sırada o dönemde parti delegesi olan ve daha sonra istifa eden Mehmet Adışen'in elle tacizine uğradı. 1 çocuk annesi Açeyla Erkan, polise merkezine giderek Mehmet Adışen'den şikayetçi oldu.

DAVA AÇILDI, 1 YIL 8 AY CEZA ALDI

SORUŞTURMANIN ardından şüpheli hakkında, 'sarkıntılık' yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması geçen 1 Mart'ta görüldü. 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Adışen'in cezası 1 yıl 8 aya düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA VERİLDİ

İL sekreteri Açelya Erkan ise CHP Muğla İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen il yönetim kurulu toplantısında oy çokluğuyla işten çıkarıldı. Açelya Erkan'ın, davanın sonuçlanmasının ardından avukatı vasıtasıyla yapılan açıklama nedeniyle işten çıkarıldığı öğrenildi. Erkan'ın, önce tacize uğraması sonra da işten çıkarılmasına tepki yağdı. ■ FERDİ YAVUZ

'GÖREVİNİZ SUÇLUYU DEĞİL MAĞDUR KADINI KORUMAK'

MENTEŞE Kent Konseyi Kadın Meclisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "CHP Muğla İl Yönetimi'ne sesleniyoruz. Ülkede her gün üç kadının öldürüldüğü, onlarca kadının fiziksel, psikolojik ve cinsel şidddete maruz bırakıldığı toplumda kendisini sosyal demokrat, laik, kadın-erkek eşitliğine duyarlı bir siyasi parti olarak tanımlayan sizlerin görevi ve sorumluluğu bir kadını taciz eden suçluyu değil, mağdur kadını korumak ve onun yanında olmaktır. Unutmayın ki cezalandırılacak kişi mağdur kadın değil suçlu erkek tacizcidir" ifadelerine yer verildi.