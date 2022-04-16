Yanan ormanlara 2 milyon fidan

TÜRKİYE'NİN en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'daki küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den bugüne kadar 2 milyon fidan gönderildi. Torbalı Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen ve çeşitli tarihlerde gönderilen kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanlarının yanan alanlarda dikimi gerçekleştirildi.

TOPRAKLA BULUŞTURULDU

TÜRKİYE tarihinin en büyük orman yangınlarında Antalya'da 60 bin hektar, Muğla'da ise 66,2 bin hektar alan yandı, binalar hasar gördü ve hayvanlar öldü. Ormanları tekrar yeşillendirmek için Orman Genel Müdürlüğü fidanlıkları da kullanıldı. Türkiye'nin en büyük orman fidanlıklarından Torbalı Orman Fidanlığı'ndan, Antalya ve Muğla'da yanan alanların yeşillendirilmesi için toplam 2 milyon kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı gönderildi. Fidanlar, toprakla buluşturuldu.