  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Bodrum'da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Bodrum'da sabaha karşı ormanlık ve makilik alandan dumanları yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgede etkili olan rüzgarın yardımıyla alevler yayıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA

17.04.2022, 08:39

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bodrum’da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı.

Bodrum’da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi.

Bodrum’da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Bodrum’da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi.

Bodrum’da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA