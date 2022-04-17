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Bodrum'da orman yangını! Araçların geçişine izin verilmedi

Bodrum'da sabaha karşı ormanlık ve makilik alandan dumanları yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgede etkili olan rüzgarın yardımıyla alevler yayıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.