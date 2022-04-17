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Haberler Muğla Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

17.4.2022

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde kereste yüklü kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Birol Duman (44) idaresindeki 48 ABT 977 plakalı kereste yüklü kamyonet, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde şarampole devrildi. Kamyonet, yaklaşık 50 metre yuvarlanarak durabildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
KAZAYI görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi sürücü Duman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayşe Duman (41), Buğra Ege Yılan (11) ile Deniz Duman (8) Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yarlılar ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ■ MURAT YALÇIN

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