Fethiye iki çocuğun ölümüne ağlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengesini kaybederek su dolu yüzme havuzuna düşen 3 yaşındaki Yamaç İlhan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yine Fethiye Yeni Mahalle'de ailesinin yatağında hareketsiz halde bularak Devlet Hastanesi'ne götürdüğü 2.5 aylık kız bebek Ervağ K'nin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

OYNARKEN DÜŞTÜ

Fethiye'nin Kesikkapı mahallesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında oturdukları sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan minik Yamaç İlhan, bir anda dengesini kaybederek komşularının binasındaki yüzme havuzuna düştü. Görenlerin çığlıkları üzerine havuza koşan minik Yamaç'ın ev hanımı olan annesi Nebahat İlhan, çevreden yetişenlerin de yardımıyla oğlunu havuzdan çıkardı. Büyük oranda su yutan çocuk, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAREKETSİZ BULUNDU

Doktorların müdahalesinden sonra küçük çocuk, daha donanımlı bir hastanede tedavi gerektiği için İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Burada da acilen tedaviye alınan 3 yaşındaki Yamaç İlhan, dün sabah tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi Feyzullah-Nebahat İlhan çiftinin aldıkları acı haberle dünyası başlarına yıkıldı. Bu arada yine Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2.5 aylık bir bebeğin yatağında hareketsiz olarak bulunmasının ardından ailesi tarafından götürüldüğü hastanede öldüğü belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİYMİŞ

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan aile, 2.5 aylık kız bebekleri Ervağ K'yi yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek araçla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Yardım isteyen ailenin bebeğini muayene eden doktorlar, 2.5 aylık Ervağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine soruşturma başlatılırken, bebeğin cenazesi gerçek ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.