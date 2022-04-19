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Haberler Muğla Milas’ta toplanan çevreciler başkan Tokat'ı konuşturmadı

Milas’ta toplanan çevreciler başkan Tokat'ı konuşturmadı

19.4.2022

Milas’ta toplanan çevreciler başkan Tokat’ı konuşturmadı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde Kent Konseyi tarafından önceki gün 'Zeytin Hayattır' mitingi düzenlendi. Mitinge, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren kent konseyleri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve bazı siyasi partiler katıldı.

Milas Atapark Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi 'Zeytinime dokunma', 'Zeytin hayattır' dövizleri taşıyıp, slogan atarak yürüyüş yaptı. Mitingde kürsüye çıkan CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise çevrecilerin tepkisi ile karşılaştı.

SIRTLARINI DÖNDÜLER
ALANDA bulunan bazı çevreci gruplar, Ağaoğlu ve Net Holding projesine, Milas Belediyesi tarafından inşaat ruhsatı verilmesine tepki göstererek Başkan Tokat'a sırtını döndü. Tokat'ın konuşması sonrasında kürsüye sırtını dönen topluluk, başkanı yuhalayıp düdük çalarak konuşmasını bir süre engelledi. Bu sürede bazı belediye yetkilileri ve CHP'li üyeler ile çevreciler arasında gerginlik yaşandı. Protestonun ardından konuşmasına devam eden Başkan Tokat, "Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işaretli zeytinyağı için Milas halkı kenetlenmiş ve ortak akılla mücadele etmektedir. Etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. ■ FERDİ YAVUZ

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