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Haberler Muğla Bodrum'daki PKK propagandasına 8 gözaltı

Bodrum'daki PKK propagandasına 8 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA

21.04.2022, 17:55

Bodrum’daki PKK propagandasına 8 gözaltı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişilerin tespiti için çalışma yaptı.

Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin aynı konuda 5 ve 13 Nisan'da yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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