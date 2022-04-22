Bodrum’da 50 milyonluk kira vurgunu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa ve yazlık kiralama yapan bir şirkete kar payı almak için nakit para yatıran yaklaşık 600 kişi dolandırıldı. Hem kar payı hem de ana paralarını geri alamayan mağdurlar soluğu adliyede aldı. Turgutreis Mahallesi'nde toplanan mağdurlar, vurgunun boyutunun 50 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Şirketin İzmir, Aydın ve Muğla bölgesinde faaliyetini sürdürdüğünü ancak internette verilen adres ve telefonlarına ulaşılamadığını belirten mağdurlar, suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de faaliyet gösteren şirket, iddialara göre ev sahiplerinden kiraladıkları villa ve evleri yüksek fiyatlarla yerli ve yabancı turistlere pazarlayacaklarını belirterek işe ortak olacaklara yüksek kar payı vaat etti. Bu şekilde üç yıl içerisinde yaklaşık 600 kişiden 20 bin ile 200 bin lira arasında para toplandı. Şirket bir süre kar paylarını dağıttıktan sonra, para akışı kesildi. Yaklaşık 8 aydır kar payı alamadıklarını, ana paralarının da akıbetini bilmediklerini belirten mağdurlar, şikayetçi oldu.

"İŞLER BOZULDU, BEKLEYİN!"

Mağdurlar adına açıklama yapan Tuğba Yılmaz (32), "Arkadaşlarımız aracılığı ile tanıştığımız bu kişilere ben 100 bin TL verdim. Bankadan çektiğim kredileri de bu sisteme yatırdım. Geçtiğimiz haziran ayında verdiğim paranın karşılığında sadece 4-5 ay kar payı alabildim. Ardından bana ve diğer mağdurlara ödemeler kesildi. Defalarca arayıp durumu sorduk, 'İşler bozuldu ama ödeyeceğiz, merak etmeyin' diyerek bizleri oyaladılar" dedi. Kendisinin de başkalarının para yatırmasına aracı olduğunu dile getiren Yılmaz, "O kişiye ulaşıp suç duyurusunda bulunacağımızı belirtince 'Bana bir şey olmaz. Olan size olur. Paralarınızı alamazsınız' dedi. Yüzlerce kişiyi dolandırıp elini kolunu sallayıp ortada dolaşan bu insanlara en ağır ceza verilmeli. Şu anda intihar etmeyi düşünen mağdurlar bile var" diye konuştu.

"SADECE BİR KEZ 3 BİN LİRA ALDIM"

MAĞDURLAR arasında yer alan Bodrumlu Kaptan Mert Malkoç (29) geçtiğimiz Ağustos ayında sisteme 40 bin lira yatırdığını belirterek "Bana bir kez üç bin lira ödeme yaptılar, sonra ödeme yapmadılar. Defalarca telefonla aradık, Ya açmadılar ya da açtıklarında 'Sakın savcıya, polise gitmeyin. Paranızı ödeyeceğiz' diyerek bugüne kadar oyaladılar" dedi. Bir diğer mağdur Kemal Yunus Altıntepe (30) ise sisteme 20 bin lira verdiğini ancak hiç para alamadığını söyledi.



Dolandırıcılar, mülk sahiplerinden uygun fiyata kiraladıkları yazlık villaları turistlere çok daha yüksek fiyatlarla kiraya vererek üyelerine yüksek kar payı dağıtmayı vaat etti.

FERDİ YAVUZ