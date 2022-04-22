Sahil güvenlik ekipleri 38 kaçak göçmeni kurtardı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, dün sabaha karşı Bodrum açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, bot içerisindeki 8 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, farklı saat aralıklarında yine Bodrum açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan, polis ekipleri de durdurdukları bir araçta, 13 düzensiz göçmen yakaladı. Araç şoförü Ü.A. gözaltına alındı. ■ FERDİ YAVUZ

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