Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde, denizde cesedi bulunan aşçı Fırat Koç'un (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koç'u husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen (31) Konya'da jandarmaya teslim oldu. Palamutbükü sahilinde, önceki sabah 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada erkek cesedi görenler, jandarmaya haber vermiş, denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a ait olduğunu belirlenmişti. Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşındığı öğrenilen Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı, 20 gündür ise evine gitmediği öğrenilmişti.

■ ADEM ÜLKER