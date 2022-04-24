İnternet üzerinden tatil rezervasyonu yapanlar bunlara dikkat! Tatil yapayım derken dolandırılmayın...

Dolandırıcılar, bu yöntemle yüklü miktarda haksız kazanç elde ederken, tatilcilerse büyük mağduriyet yaşıyor. BOYD Başkan Yardımcısı Sabahattin Duman, tatilcilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Dijital çağda her şeyin kopyası üretilebiliyor. Sahte web sitesi üretiliyor ve tamamen otel sitesi kopyalanıyor. Tüketicinin burada sosyal medyayı takip etmesi gerekiyor ama en başta otellere görev düşüyor. Otelin de kendi sitesinin kopyasının olup, olmadığını takip etmesi gerekiyor. Benzer telefon numaraları kullanılabiliyor.