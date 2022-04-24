İnternet üzerinden tatil rezervasyonu yapanlar bunlara dikkat! Tatil yapayım derken dolandırılmayın...

O nedenle dikkat edilmesi gereken en önemli konu; otellerin resmi siteleri ve acentelerin resmi sitelerinde yer alan TÜRSAB kodudur. Bunu da TÜRSAB'ın sitesinden gerekli doğrulama koduyla linki girerek, sağlayabilirler. Bilinen acente ve otellerle çalışılmasını daha doğru buluyoruz. Her şeyi kopyalayan siteler, kendini belli ediyor ve sağlıksız duruyor. Tüketiciler, bu konulara dikkat etmeli. Yoksa yine kapalı olan oteller için satış gerçekleşecek. Bu da turizmciyi zedeleyecek" ifadelerini kullandı.