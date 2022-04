İnternet üzerinden tatil rezervasyonu yapanlar bunlara dikkat! Tatil yapayım derken dolandırılmayın...

'TÜRSAB İBARESİNİN OLUP OLMADIĞINA BAKILMALI'

Tatilcilerin uygun fiyat politikasıyla çalıştıklarını söyleyen sitelere inandığını dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise "Güvenilir site için acentelerimizin, işlemler için Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nden (TÜRSAB) aldıkları bir kod var. Bu kodu, her acente kendi web sitesinde belirtmek zorunda. Tatilcilerimiz uygun fiyat politikası güttüğünü söyleyen siteler üzerinden yapılan satışlara inanıyor. Çok uygun fiyatlarla 'her şey dahil' veya 'ultra her şey dahil' tatiller için rakamlar değişti. TÜRSAB ibaresinin olup, olmadığına bakılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.