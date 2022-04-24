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Muğla'da amatör maçta yumruklar konuştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Muğlaspor ile Ortaca Belediyespor karşılaşmasının ardından iki takım futbolcuları ve taraftarları birbirine girdi. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, polis ekipleri sahaya girdi.

İHA

24.04.2022, 22:56

Muğla’da amatör maçta yumruklar konuştu

BAL liginde mücadele eden Muğlaspor, Süper amatör şampiyonu Ortaca Belediyespor ile Muğla Atatürk Stadında Play-Out maçına çıktı. Karşılaşmayı Muğlaspor 2-1 kazanarak BAL liginde tekrar mücadele etme hakkı kazandı.

Maçın son dakikalarında önce sahada futbolcular arasında gerginlik başladı. Maçın uzatma dakikalarında sahada futbolcular arasında yaşanan gerginlik maç sonunda kulübelere de yansıdı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha birden karıştı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, polis ekipleri sahaya girdi.

Polis ekipleri tarafları ayırırken, bu defa açık tribünden sahaya girmeye çalışan izleyiciler oldu. Güvenlik güçleri sahaya girmeye çalışan izleyicileri de geri gönderdi. Şeref tribününde de tartışma yaşanırken, Ortaca Belediyesporlular Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top'a tepki gösterdi.

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