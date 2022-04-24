Sakine gelinin kınası 20 yıl sonra yakıldı

MUĞLA'DA 20 yıl önce ailelerin rızası olmadığı için kaçarak evlenen Sakine Urhan, (38) Yörük Obaları Derneği'nin etkinliğinde kendisine yapılan sürprizle kına gecesi hayalini gerçekleştirdi. Mutluluk gözyaşı döken Urhan, "20 yıl sonra bu mutluluğu yaşamak çok güzel bir duygu" dedi. Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, yıllardır kına gecesi hayali kurduğunu öğrendiği kadını, düzenledikleri Yaren Gecesi'ne oyun ekibinde yer alması için davet etti. Urhan'a, kıl çadırdan gelin çıkarma ve kına yakma etkinliğinde "gelin" rolünü alacağı söylendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dernek üyesi kadınlar tarafından özenle hazırlanan kına kıyafetini giyen Urhan, Yörük kültürüne özgü kıl çadırdan çıkarıldı ve ellerine demir tabakta karılan gelin kınası yakıldı. Gözyaşlarını tutamayan ve kına gecesi hayali gerçeğe dönüşen Urhan, mutluluğunu paylaşan davetlilerle gecede gönlünce

eğlendi. Bazı davetlilerin Yörük kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte davul, zurna, cura ve tahta kaşık eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Kıl çadırdan gelinlikle çıkma hayalini yıllar sonra da olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Urhan, dernek üyelerine minnettar olduğunu söyledi. Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl benzer etkinlikler