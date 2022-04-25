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Haberler Muğla Fethiyeliler Selim’e ağlıyor

Fethiyeliler Selim’e ağlıyor

25.4.2022

Fethiyeliler Selim’e ağlıyor

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Selim Çetinkaya, hayatını kaybetti. Acı olay, Babataşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çetinkaya ailesi, gözden kaybolan oğulları Selim'in pencereden düştüğünü fark ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Fulya-Ramazan Çetinkaya çiftinin 2 çocuğundan biri olan Selim, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Selim, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Küçük çocuk, dün ikindi namazını müteakip Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

■ MURAT YALÇIN

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