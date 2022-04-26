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Haberler Muğla Cesedi pazaryerindeki bankta bulundu

Cesedi pazaryerindeki bankta bulundu

26.4.2022

Cesedi pazaryerindeki bankta bulundu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde evli ve 2 çocuk babası 49 yaşındaki Kemal Selvitopu, Ortakent'te pazaryerindeki bir bankta ölü olarak bulundu. Selvitopu'nun başında ve yüzünde yaralar tespit edildi. Pazaryerindeki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Pazaryerine gelen ekipler, şahsın ilçede elektrik teknisyeni olarak çalışan Kemal Selvitopu olduğunu belirledi. Selvitopu'nun başında yara izlerine rastlandı. Savcının incelemesinin ardından, ölümü şüpheli buluna Selvitopu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ■ ADEM ÜLKER

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