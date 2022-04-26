Süperstar Alev süper dolandırıcı çıktı

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Yücel, birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı.

Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı ve mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını öne sürdü.

HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Yücel, babası Sinan Yücel, annesi Mesude Yücel, arkadaşları Gökhan Gül ve Cahit G, gözaltına alındı. Mağdur olduğunu belirten firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Zanlı 6 kişi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alev Yücel'in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh, 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el koyuldu. ADEM ÜLKER