Gökcan: Fethiye halkı bu çileyi asla hak etmiyor

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, beraberinde AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ile birlikte Fethiye'deki yapımı devam eden alt yapı ve yol çalışmalarını inceledi. Ölüdeniz'den Fethiye'ye kadar olan çalışmaların 3 yıldan bu yana bitmemesini eleştiren Gökcan, "Fethiye'nin yollarını bu halde görmek beni gerçekten çok üzdü. İlçenin birçok noktası şantiye alanına dönmüş durumda. 3 yıldır süren ve bir türlü bitmek bilmeyen Ölüdeniz yol çalışması var. Vatandaşımız isyanda. Esnafımız perişan ve isyan durumunda. Fethiye halkı bu şekilde yönetilmeyi kesinlikle hak etmiyor" dedi. ■ MURAT YALÇIN

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