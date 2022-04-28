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Haberler Muğla "Savcı-Polis" numarasıyla dolandırıyorlardı

"Savcı-Polis" numarasıyla dolandırıyorlardı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir şahsa kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra, yaklaşık 678 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheliler, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. İstanbul'da oldukları tespit edilen 3 şüpheli, kurulan özel ekip tarafından evlerinde gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

28.04.2022, 18:19

Savcı-Polis numarasıyla dolandırıyorlardı

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, telefonla arayıp kendilerini "polis-savcı" olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını iddia etti. Vatandaş, yaklaşık 1 ay süren telefon görüşmesi sonucunda farklı tarihlerde 3 farklı banka hesabı üzerinden dolandırıcılara 678 bin lira para yatırdı.

Son para yatırma işleminin ardından dolandırıldığını fark eden vatandaş polise başvurdu. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan mağdur vatandaşın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, 3 ay teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde olayla ilgili 4 şüpheli tespit edildi.

İstanbul, Kırklareli ve Kırıkkale illerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan ve Milas Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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