Balık fabrikasındaki yangın panik yarattı

MUĞLA'DA Milas-Bodrum karayolu Kemikler mahallesinde bulunan Kılıç Holding'e ait balık fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangının ardından, fabrikanın yaklaşık 100 metrekare kapalı alanı tamamen küle döndü. Yangında can kaybı olmazken fabrikada büyük maddi zarar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağından olduğu bildirildi.ADEM ÜLKER