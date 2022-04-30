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Haberler Muğla Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 5 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 5 yaralı

30.4.2022

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 5 yaralı

MUĞLA Seydikemer'de, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Antalya istikametinden Fethiye'ye seyir halinde olan Dudu Güngörmez (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada Hanife Makpınar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Dudu Güngörmez, Halil Güngörmez (16), Esma Met (39), Emir Sarışlı (5) ve Batuhan Güngörmez (3) yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan küçük Batuhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. ■ MURAT YALÇIN

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