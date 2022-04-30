Yasak aşk cinayeti

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Kavak köyünün sakinleri, bir otomobilde 2 kişinin kanlar içindeki bedenini görünce durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, otomobil içindeki kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

DEFALARCA BIÇAKLANDILAR

Cesetlerin üzerinden çıkan kimliklerde hayatını kaybeden kişilerin 25 yaşındaki Özgür Dağ ile 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Sevgi Kayar oldukları tespit edildi. Yapılan incelemede Dağ ile Kayar'ın vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Cinayete kurban giden ikilinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri korkunç olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada cinayeti Kayar'ın ayrı yaşadığı eşi Özay Kayar'ın (51) işlemiş olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Özay Kayar'ın yakalanması için çalışma başlatan jandarma, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Karakola götürülüp sorguya alınan Özay Kayar, cinayeti itiraf etti. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir eşiyle ayrı yaşadığını söyleyen Kayar, karısını takip ettiğini söyledi. Bir başkasıyla ilişki yaşadığından şüphe duyduğu eşini cinayet günü bir erkekle arabada otururken gördüğünü söyleyen Kayar, yanında taşıdığı bıçakla her ikisini de defalarca bıçaklayıp daha sonra da olay yerinden kaçtığını itiraf etti. ADEM ÜLKER