Haberler Muğla Bodrum'da bayram öncesi narkotik denetim!

Bodrum'da bayram öncesi narkotik denetim!

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için polis ve jandarma timleri denetimlerini artırırken dedektör köpekler ekiplere aramalarda yardımcı oluyor. Araçların ve sürücülerin evrakı kontrol edilerek eğitimli köpeklerle uyuşturucu, patlayıcı madde arandı.