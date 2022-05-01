  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da bayram öncesi narkotik denetim!

Bodrum'da bayram öncesi narkotik denetim!

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için polis ve jandarma timleri denetimlerini artırırken dedektör köpekler ekiplere aramalarda yardımcı oluyor. Araçların ve sürücülerin evrakı kontrol edilerek eğitimli köpeklerle uyuşturucu, patlayıcı madde arandı.

AA

01.05.2022, 22:38

İlçede Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşabilecek yoğunluğa karşı trafik ve yol güvenliği için tedbir alan ekipler, belirli noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştiriyor.

Bodrum’da bayram öncesi narkotik denetim!

Bayram tatili dolasıyla güvenlik güçlerinin ekip sayısının artırıldığı Bodrum'daki uygulamalarda eğitimli köpekler de yer alıyor.

Bodrum’da bayram öncesi narkotik denetim!

Torba Mahallesi'ndeki uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayan ekipler, emniyet kemeri kullanılması ve trafikte cep telefonuyla konuşulmaması uyarısında bulundu. Araçların ve sürücülerin evrakı kontrol edilerek eğitimli köpeklerle uyuşturucu, patlayıcı madde arandı.

Bodrum’da bayram öncesi narkotik denetim!

Bodrum'da bayram tatilinde farklı noktalardaki uygulamalarda da köpeklerin hazır bulundurulacağı bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA