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Haberler Muğla Pandemi döneminde kapatılmıştı! Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı

Pandemi döneminde kapatılmıştı! Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı

Son dakika... Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde hizmet veren deniz hudut kapısı iki yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kapının tekrar açılması başta Bozburun esnafı olmak üzere yat sahiplerinin de yüzünü güldürecek.

İHA

01.05.2022, 14:35

Pandemi döneminde kapatılmıştı! Bozburun deniz hudut kapısı hizmete açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde hizmet veren deniz hudut kapısı iki yıl aradan sonra tekrar açıldı.

16 Nisan 2010 tarihinde açılan Bozburun Deniz Hudut Kapısı Koronavirüs pandemisi tedbirleri çerçevesinde kapatılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından hizmet binası yenilenerek tekrar açıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Hudut kapısının tekrar açılması başta Bozburun esnafı olmak üzere yat sahiplerinin de yüzünü güldürecek.



Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Gümrüklü Hudut Kapısının Bozburun'da açılması, Sömbeki (Simi) Adasına olan 9 millik mesafe ile en yakın çıkış kapısı konumunda olması yönünden lüks yatların en çok tercih ettiği konum olarak tercih ediliyor.

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