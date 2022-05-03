Haberler Muğla Bodrum'da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Bodrum'da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum Yalıkavak'ta bir site yönetimi sahili demir korkuluklarla kapatıp dışarıdan gelenlerin girişini engellemişti. Büyük tepkilere yol açan olay sonrası ekipler sahili tekrar eski haline getirdi.Site yönetimi hakkında, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapmak üzere tutanak tutuldu.