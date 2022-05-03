  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Bodrum'da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum Yalıkavak'ta bir site yönetimi sahili demir korkuluklarla kapatıp dışarıdan gelenlerin girişini engellemişti. Büyük tepkilere yol açan olay sonrası ekipler sahili tekrar eski haline getirdi.Site yönetimi hakkında, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapmak üzere tutanak tutuldu.

DHA

03.05.2022, 15:25

Muğla'da, sahili demir korkuluklarla kapattığı belirlenen site yönetimi hakkında Belediye ekipleri tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Demir korkuluklar söküldü, sahil eski haline getirildi.

Bodrum’da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'ndaki bir sitenin yönetimi, sahili demir korkuluklarla çevirip kapı yaptırdı. Ardından kapıya asma kilit takıp dışarıdan gelenlerin sahile girişini engelledi.

Bodrum’da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Çevredekiler, sahili kapatan site yönetimine tepki gösterdi. Site yönetimi ise demir korkulukları güvenlik gerekçesiyle çektiğini ileri sürdü.

Bodrum’da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Gelen ihbarla harekete geçen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün sahile gelip inceleme yaptı. Ekiplerin, demir korkuluk ve kapının kaldırılmasını istemesi üzerine, demir doğrama ustası çağrıldı.

Bodrum’da sahili demir korkuluklarla kapatmışlardı! Belediye tarafından tekrar halka açıldı

Demir korkuluklar kesilip kaldırılarak, sahil tekrar eski haline getirildi. Ekipler, site yönetimi hakkında, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapmak üzere tutanak tuttu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA