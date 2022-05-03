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Haberler Muğla Fethiye'de düşen drone için kayalıklara tırmanan turist mahsur kaldı

Fethiye'de düşen drone için kayalıklara tırmanan turist mahsur kaldı

Tatil cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde Libyalı bir turist Amintas Kaya Mezarları bölgesinde drone ile çekim yaparken, cihaz düştü. Düşen drone için kayalıklara tırmanan turist, aşağı inemedi ve orada mahsur kaldı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu Mohamed Abdulwahhab'ı kurtardı.

AA

03.05.2022, 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 11:06

Fethiye’de düşen drone için kayalıklara tırmanan turist mahsur kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı kayalık alanda mahsur kalan Libyalı turist kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Mohamed Abdulwahhab, çekim yaptığı sırada drone Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları bölgesinde kayalık alana düştü.

Cihazını almak için çıktığı kayalıklardan inemeyen Abdulwahhab'ın yardım istemesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık iki saatlik operasyonun ardından mahsur kalan turisti güvenli bölgeye indirdi.

Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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