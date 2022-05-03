Haberler Muğla Fethiye'de düşen drone için kayalıklara tırmanan turist mahsur kaldı

Fethiye'de düşen drone için kayalıklara tırmanan turist mahsur kaldı

Tatil cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde Libyalı bir turist Amintas Kaya Mezarları bölgesinde drone ile çekim yaparken, cihaz düştü. Düşen drone için kayalıklara tırmanan turist, aşağı inemedi ve orada mahsur kaldı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu Mohamed Abdulwahhab'ı kurtardı.