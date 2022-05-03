Hassas burunlar Bodrum’da göz açtırmadı

MUĞLA'NIN turistik ilçesi Bodrum'da, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor. Dedektör köpekler ise aramalarda uyuşturucu madde taşıyanları affetmiyor.

İLÇEDE Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşabilecek yoğunluğa karşı trafik ve yol güvenliği için tedbir alan ekipler, belirli noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştiriyor. Bodrum'daki uygulamalarda eğitimli köpekler de yer alıyor. Torba mahallesindeki uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayan ekipler, emniyet kemeri kullanılması ve trafikte cep telefonuyla konuşulmaması uyarısında bulundu. Araçların ve sürücülerin evrakı kontrol edilerek eğitimli köpeklerle uyuşturucu, patlayıcı madde arandı. Burnu hassas köpekler, yasadışı hiçbir taşıyıcılığa aman vermedi.

■ ADEM ÜLKER