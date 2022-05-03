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Haberler Muğla Köyceğiz'de Yuvarlakçay’a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı

Köyceğiz'de Yuvarlakçay’a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı

Son dakika... Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yuvarlakçay nehrine uçan otomobildeki şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA

03.05.2022, 15:45

Köyceğiz’de Yuvarlakçay’a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
Olay, Köyceğiz, Fethiye-Muğla karayolu üzeri Beyobası Yuvarlakçay köprüsü'nde meydana geldi. 35 AC 1677 plakalı otomobilin Yuvarkaçay'a uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bir kişinin sıkışmış olduğunu belirledi. Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın içindeki sıkışan şahıs kurtarılarak ambulansa taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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