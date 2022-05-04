Yuvarlakçay’a uçan araçtan kurtarıldı

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yuvarlakçay nehrine uçan otomobildeki şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Köyceğiz, Fethiye-Muğla karayolu üzeri Beyobası Yuvarlakçay köprüsü'nde meydana geldi. otomobilin Yuvarkaçay'a uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bir kişinin sıkışmış olduğunu belirledi. Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın içindeki sıkışan şahıs kurtarılarak ambulansa taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. ■ ADEM ÜLKER

DİĞER