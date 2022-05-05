Kazayla oğlunun ölümüne neden oldu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde ot biçme makinesinin fırlattığı taş boynuna isabet eden Nebi Kuş, yaşamını yitirdi. Olay, önceki akşam Sazköy Mahallesi Dörtkuyular mevkiinde meydana geldi. Orhan Kuş (58), traktörünün arkasına taktığı ot biçme makinesi ile tarlasında ot biçtiği sırada makineden taş fırladı.

Sert bir şekilde fırlayan taş, tarlada çalışma yapan ve Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen Nebi Kuş'un (38) boynuna çarptı. Oğlunun yardımına koşan babanın haber verdiği sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nebi Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberiyle fenalaşan Orhan Kuş, hastaneye kaldırıldı. Baba tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. ■ ADEM ÜLKER