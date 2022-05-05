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Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, O.K tarlasındaki otları biçmek için traktörüne bağlı ot biçme makinesiyle çalışıyordu. Makineden fırlayan bir taş O.K'nin 38 yaşındaki oğlu Nebi Kuş'a isabet etti. Oğlunun durumunu gören baba, yardıma koştu ancak başarılı olamadı ve hemen 112'yi aradı. Talihsiz olayda Nebi Kuş hayatını kaybederken, babası sinir krizleri geçirerek fenalaştı.