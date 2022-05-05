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Haberler Muğla Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, O.K tarlasındaki otları biçmek için traktörüne bağlı ot biçme makinesiyle çalışıyordu. Makineden fırlayan bir taş O.K'nin 38 yaşındaki oğlu Nebi Kuş'a isabet etti. Oğlunun durumunu gören baba, yardıma koştu ancak başarılı olamadı ve hemen 112'yi aradı. Talihsiz olayda Nebi Kuş hayatını kaybederken, babası sinir krizleri geçirerek fenalaştı.

İHA

05.05.2022, 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 09:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ot biçme makinesinin fırlattığı taş, Nebi Kuş isimli vatandaşın boynuna çarptı. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Olay, Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi'nde meydana geldi. O.K. adlı vatandaş, 48 TF 154 plakalı traktörünün arkasına taktığı ot biçme makinesi ile tarlasında ot biçtiği sırada makineden taş fırladı.

Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Sert bir şekilde fırlayan taş, tarlada çalışma yapan ve Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Nebi Kuş'un boynuna çarptı.

Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Taşın çarpması sonucu Nebi Kuş yere yığılırken, traktörü kullanan baba O.K., hemen traktörü durdurup oğlunun yardımına koştu.
Yardım istenmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Nebi Kuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcı incelemesinin ardından olay yerinden alınan Nebi Kuş'un cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Makineden fırlayan taş can aldı! Traktörü babası kullanıyordu

Traktörü kullanan baba O.K. fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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