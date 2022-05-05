Motosiklet sürücüsünün acı sonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİ

Uygar K. yönetimindeki 48 AAP 515 plakalı otomobil, Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesinde, Yılmaz Ersüngü'nün idaresindeki 48 G U 319 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aydınlatma direğini devirip, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

■ MURAT YALÇIN