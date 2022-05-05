Haberler Muğla Muğla’daki çifte cinayette flaş gelişme

Muğla’daki çifte cinayette flaş gelişme

Muğla’nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden katil zanlısı Jandarma ekiplerince yaralı bir şekilde yakalanmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özay Kayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.