Bodrum’un bitmeyen çilesi! Ana isale hattı bomba gibi patladı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Bitez Atatürk Bulvarı üzerinde daha önce defalarca patlayan isale hattı, dün akşam saatlerinde bir kere daha patladı. Caddeden TIR geçtiği esnada patladığı öğrenilen hattan çıkan tazyikli su, bölgede paniğe sebep oldu. Patlamanın ardından su akışı kesildi, hattın tamiri için çalışma başlatıldı. Patlak nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyeceği öğrenildi. Patlaktan çıkan tonlarca su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Caddedeki 4 işletme ve 1 depoyu su bastı. Patlamanın caddeden bir TIR geçtiği sırada meydana geldiğini belirten vatandaşlar, TIR'ın altındaki sandığın da patlamanın şiddetiyle düştüğünü söyledi.

'ARTIK BU BİZİM KADERİMİZ OLDU'

Altyapı yetersizliğine isyan eden bölge esnafı Murat Kurutaş, "Bu bizim kaderimiz artık. 7-8 yıldır senede 15 defa su patlar. Esnaf dükkan kapatır, esnafın dükkanı batar. Yol kapanır, 2 gün yol kapalı olur, iş yapamayız. Bomba düşmedi buraya! Biz bunu her sene 15 defa yaşıyoruz" dedi.

■ ADEM ÜLKER