Datça’da hasat başladı! 3 bin ton rekolte bekleniyor

"PATATESLER TÜRKİYE'NİN BİRÇOK BÖLGESİNE ULAŞMAYA BAŞLADI"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğlalı üreticilerin her yıl patateste erken hasat yaptığını ve bunun üretici için sevindirici olduğunu söyledi.

Muğla'da farklı aylarda hem sahil hem de yüksek yaylalarda hasat yapıldığını belirten Saylak, "Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin hasadını Muğla'da yapıyoruz. Muğla'dan gönderilen patatesler Türkiye'nin birçok bölgesine ulaşmaya başladı." dedi.