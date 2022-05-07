Tartıştığı sürücüyü kafasından bıçakladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü şekilde trafiğe çıkan sürücü, korna çalan bir başka sürücüyü kafasından bıçaklayarak hastanelik etti. Olay, Bodrum ilçe merkezinde meydana geldi.

KAÇTI AMA YAKALANDI

Bodrumlu su tesisatçısı Murat Kurt (54), Artemis Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken birden önünde duran otomobile korna çaldı. Aniden duran otomobilden inen Muhammet Açıkgöz (35) ile Murat Kurt arasındaki sözlü tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin gözü önünde meydana gelen kavgada Açıkgöz, aracından aldığı bıçak ile Kurt'u kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı, Kurt kanlar içerisinde yerde kaldı. Açıkgöz olay yerinden kaçarken Kurt ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Açıkgöz, kısa süre sonra motosikletli polis ekipleri tarafından aracının önü kesilerek yakalandı.





'ÇOK HAKARET ETTİ DAYANAMADIM'

AŞIRI alkollü olduğu için ayakta durmakta zorlanan Açıkgöz, "Yaşlı bir kadın aniden yola çıktı, ben de durup yol verdim. Arkamdaki sürekli kornaya çalıyordu, beni taciz etti. Ben de inip kızdım. Küfür edince kendimi kaybettim. Arabanın üzerinden uçtum, bıçakla kafasına vurdum. Olmasa iyi olurdu ama çok hakaret etti, dayanamadım. Bizim de sinirlerimiz var" dedi.

ADEM ÜLKER