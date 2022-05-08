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Haberler Muğla Bodrum'da korkunç olay! Denizde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Denizde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda tatil için ilçeye gelen 90 yaşındaki İngiliz uyruklu turistin deniz yüzeyinde cansız bedeni bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü sanılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

08.05.2022, 17:32

Bodrum’da korkunç olay! Denizde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre Bitez Adaboğazı mevkiinde denize giren vatandaşlar, deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere sevk edildi.

İlçeye tatil için geldiği belirlenen ve yaşamını yitirdiği tespit edilen Ivor Jones'un cansız bedeni, limana getirildi. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi aracıyla Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

90 yaşındaki İngiliz uyruklu turistin, kalp krizi sonucu öldüğü sanılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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