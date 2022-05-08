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Haberler Muğla Kayalıklara düşen Rus turist kurtarıldı

Kayalıklara düşen Rus turist kurtarıldı

8.5.2022

Kayalıklara düşen Rus turist kurtarıldı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus turist yaralandı. Sergey Zorin (47), Babadağ'da bulunan 1200 metrelik yamaç paraşütü pistinden tekli atlayış gerçekleştirdikten bir süre sonra kayalıkların bulunduğu alana düştü. Çevredekilerin 112'den yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazide ilk müdahalesi yapılan yaralı turist, sedyeyle ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. ■ MURAT YALÇIN
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