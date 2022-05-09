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Haberler Muğla Fethiye'de sarhoş olup odasını ateşe veren Alman turist gözaltına alındı

Fethiye'de sarhoş olup odasını ateşe veren Alman turist gözaltına alındı

Son dakika... Fethiye ilçesinde bir otelin odasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının otel odasında kalan alkollü müşterinin odayı yakması sonucu çıktığı açıklandı.

AA

09.05.2022, 11:04

Fethiye’de sarhoş olup odasını ateşe veren Alman turist gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı öne sürülen Alman turist gözaltına alındı.

Foça Mahallesi Selim Günday Caddesi'ndeki otelin odasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Otel sahibi ile odada kalan ve yangını çıkardığı öne sürülen Alman turist arasında arbede yaşandı.

Polis ekibince gözaltına alınan turist, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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