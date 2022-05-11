  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla Fethiye'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Muğla Fethiye'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

İHA

11.05.2022, 09:22

Muğla Fethiye’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Durali Özkan'ın kullandığı 48 AEA 847 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı'nda, Ahmet Eroğlu idaresindeki 17 HC 103 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile E.Ö ve P. E. Ö. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan E.Ö., Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya'daki korkunç kazada otomobil ikiye bölündü! O anlar kamerada Afyonkarahisar'da trafik kazası: 17 yaralı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA