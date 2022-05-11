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Haberler Muğla Muğla Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi

Muğla Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi

Muğla'nın Milas ilçesinde 15 Mayıs Pazar günü Milas TEİAŞ Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 112 mahallede 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

İHA

11.05.2022, 12:39

Muğla Milas’ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi

ADM Elektrik A.Ş.'den edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs Pazar günü 09.00 ile 15.00 saatlerinde Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak. İletim Operatörü TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan arıza onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintisinde, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik yeniden verilecek.

Elektrik kesintisi yaşanacak olan 112 mahalle ise şunlar: Ağaçlıhöyük, Ahmetçavuş-Hayıtlı, Akçalı, Akkovanlık, Akyol, Alaçam, Aslanyaka, Avşar, Aydınlıkevler, Bafa, Baharlı, Bahçe, Bahçeburun, Balcılar, Beçın, Beycıler, Boğaziçi, Bozbük, Burgaz, Cumhuriyet, Çallı, Çamköy, Çamlıbelen, Çamlıyurt, Çamovalı, Çandır, Çınarlı, Çiftlik, Çomakdağ-Kızılağaç, Damlıboğaz, Danışment, Demircıler, Derince, Dibekdere, Dörttepe, Eğridere, Ekinanbarı, Ekindere, Ekizköy, Ekiztaş, Emek, Epçe, Etrenli, Fesleğen, Firuzpaşa-Gazipaşa, Gökçeler, Göldere, Gölyaka, Güllük, Gümüşlük, Güneş, Günlük, Gürçamlar, Hacıilyas, Haciabti, Hacıahmetler, Hasanlar, Hısarbaşı-Hoca Bedrettin, Hisarcık, Hüsamlar, İçme, İsmetpaşa, Kafaca, Kalem, Kalınağıl, Kandak, Kapıkırı, Karacaağaç, Karacahısar, Karahayıt, Karakuyu, Karapınar, Kargıcak, Karşıyaka, Kayabaşı, Kayabükü, Kayaderesi, Kazıklı, Kemikler, Ketendere, Kılavuz, Kırcağız, Kısırlar, Kıyıkışlacık, Kızılağaç, Kızılcakuyu, Kızılcayıkık, Konak, Koru, Korucuk, Köşk, Kurudere, Kuzyaka, Küçükdibekdere, Menteş, Narhısar, Olukbaşı, Ortaköy, Ovakışlacık, Pınararası, Pınarcık, Sakarkaya, Sarıkaya, Savran, Selimıye, Söğütçük, Şenköy, Şevketiye, Tuzabat, Ulaş, Yaşyer.

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