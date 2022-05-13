Bodrum’da plaja ’beyaz kum’ seriyorlardı! Ekipler müdahale etti

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Gümbet Koyu'nda bir otelin sahile beyaz kum serimi yaptığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlatıldığı belirtildi.

13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi yapılmadığını tespit eden belediye ekipleri, ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığını belirledi.