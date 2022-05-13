Emanete ihanet

Marmarisli Hurşit Hayati Demir, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinin hemen yanındaki yaklaşık bir dönüm araziyi, çocuk parkı ve yeşil alan olarak kullanılması için 15 yıl önce belediyeye bağışladı. Arazi bugüne kadar park ve çocuk oyun alanı olarak kullanıldı.

KENDİ ELLERİYLE DİKMİŞTİ

Mehmet Oktay'ın başkanı olduğu Marmaris Belediyesi, Sanat Sokağı yapmak için araziye 20'den fazla stant yerleştirip rant elde etmek uğruna 50 yıllık ağaçları kesmeye başladı. Ağaçların kesilmemesi için Belediye'ye giden Demir'in kızı Melek Demir Engin (62) ne yaptıysa bu katliamı engelleyemedi. Babasının bu araziyi çocukların oynaması için bağışladığını söyleyen Demir, "Babam postaneden emekli olduktan sonra burada sebze yetiştirirdi. 9 yıl önce vefat etti. Buradaki ağaçları da kendi elleriyle dikti. 15 yıldır çocuklar oynuyor, insanlar sabah sporu yapıyor, ağaçların gölgesine sığınıyordu" diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay

YAŞLI ANNEMİ AĞLATTILAR

Ağaçların kesilmeye başlamasıyla Belediye'ye gittiğini söyleyen Demir, "Yalvardım. 'Yapmayın, günah' dedim ama söz dinletemedim. 5 metre eninde 70 metre uzunlukta her yeri kazdılar. Bazı ağaçları kestiler birçoğuna zarar verdiler. Yaşlı annemi ağlattılar. Çalışmalara halen devam ediyorlar. Bizim tek hatamız, araziyi bağışlarken şerh düşmeyi unutmuşuz. Babam bilememiş insanların bu kadar vicdansız olabileceğini. Maalesef bu yüzden hukuken bir şey yapamıyorum" dedi. Bölgedeki emlakçılar, arazinin metrekaresinin 7 bin dolar olduğunu söyledi. Sanat sokağına dönüştürülecek olan yeşil alanın bugünkü piyasa değeri ise 15 milyon Türk lirasını buluyor. ADEM ÜLKER