Polisler gerçek operasyon sahte

KENDİLERİNE polis ekibi süsü veren 2'si gerçek polisten oluşan 5 kişilik çete, İstanbul'da eşine az rastlanacak cinsten sahte bir operasyona imza attı. Erkan Selimoğlu, Muğla Menteşe'de görevli polis arkadaşı Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli turistlerin evlerini basıp paralarını gasp etmeyi teklif etti.

BASKIN PLANI 'PİNTİ'DEN

BUNUN üzerine yaptığı planı meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam'a anlatan 'Pinti' lakaplı polis memuru Yıldırgan, yanına arkadaşlarını alıp İstanbul'daki Selimoğlu ile buluştu. Çete üyeleri, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini giyip Çinli turistlerin villasına gece baskını yaptı.

ÇİNLİLER İHBAR ETTİ

TÜRKİYE dışından kripto para getirmenin suç olduğunu söyleyip 6 Çinlinin 45 bin lira ile 65 bin dolarlık kripto para cüzdanına şifresiyle birlikte el koyan dolandırıcılar, daha sonra villadan ayrıldı. Çinlilerin ihbarı üzerine Muğla'da saklandıkları evde yakalanan çete üyeleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

ADEM ÜLKER