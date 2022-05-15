Bodrum sahillerinde mermer tozu tehlikesi

BODRUM kıyılarında, sahillerin doğal görünümünü değiştirerek mermer tozu dökülmesine belediye ekipleri müdahale ediyor. Gümbet Koyu'nda bir otelin sahiline beyaz kum (Mermer tozu) serimi yaptığı ihbarını alan ekipler, TIR'a yüklenerek geri gönderildi, firma hakkında tutanak tutuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahillerin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceklerini söyledi. Muğla'nın BodEum ve Milas ilçelerindi bazı oteller geçtiğimiz yıl sahillere beyaz kum sermişti.

CİĞERLERE YAPIŞIYOR

İNCELEMELERDE beyaz kumların yüzde 55'i mermer tozu çıkmış ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü otele 270 bin lira ceza uygulanmıştı. Mermer tozunun ciğerlere hemen yapıştığı ve kanserojen madde içerdiği, deniz canlılarını ise yok ettiği öğrenildi.