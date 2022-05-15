Haberler Muğla Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Muğla Ula'da, Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü. Fatma A. çocuğu nikahlı eşinin üzerine kaydettirdi. Ancak Berrin N. gerçek babasının kimliğini 48 yıl sonra öğrendi. İşte film gibi olayın detayları...