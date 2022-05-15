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Haberler Muğla Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Muğla Ula'da, Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü. Fatma A. çocuğu nikahlı eşinin üzerine kaydettirdi. Ancak Berrin N. gerçek babasının kimliğini 48 yıl sonra öğrendi. İşte film gibi olayın detayları...

SABAH

15.05.2022, 10:01

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartışırken gerçeği öğrendi.

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

ÖNCE SOYBAĞI REDDİ DAVASI AÇILDI
Berrin N. şoku atlattıktan sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı.

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı.

Gerçek babasını 48 yıl sonra buldu! Bölgenin en zenginlerinden çıktı

Açılan davada 40 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık'ın mezarının açılarak DNA testi yapılması istendi.

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