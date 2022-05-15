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Haberler Muğla Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum'a demirledi

Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum'a demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen dünyanın 22'nci en büyük yatı Flying Fox'un şimdilerde kimi ağırladığı bilinmiyor, fakat önceki yıllarda dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos'u Türkiye'ye getiriyordu. Yatta şimdi kimin olduğu ise merak konusu. 20 knot hıza ulaşabilen ve üzerinde 2 helikopter pisti yer alan yatta 1 helikopter bulunduğu görüldü.

İHA

15.05.2022, 16:31

Dünyanın 22'nci en büyük yatı Flying Fox, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Önceki yıllarda Jeff Bezos'u Bodrum'a getiren 136 metrelik yatta şu anda kim olduğu bilinmiyor.

Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum’a demirledi

300 milyon dolar değerinde, haftalık kirası 3 milyon Avro olan Flying Fox, yeniden Bodrum'a geldi. 2019 yılında Almanya'da inşa edilen 136 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki yat, 25 misafir ve 54 mürettebat kapasiteli.

Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum’a demirledi

20 knot hıza ulaşabilen ve üzerinde 2 helikopter pisti yer alan yatta 1 helikopter bulunduğu görüldü. Cayman Adaları bayraklı Flying Fox'ta sinema, SPA, sauna, yüzme havuzu, dalış merkezi, spor salonu, hamam gibi imkanları barındırıyor.

Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum’a demirledi

Dünyanın sayılı zenginlerinden Amozon'un sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz yıllarda Flying Fox ile Muğla ve Bodrum kıyılarına gelmişti.

Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum’a demirledi

Sabah saatlerinde Bodrum açıklarına demirleyen yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu. Yat, ihtişamıyla da dikkat çekti.

Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum’a demirledi

Yat üzerinde mürettebatın ise bakım onarım çalışmaları yaptığı gözlendi. Yatın, ne kadar süre Bodrum'da kalacağı bilinmiyor. Flying Fox, en son geçen Ekim ayında Bodrum'a gelmişti.

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