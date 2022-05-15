Haberler Muğla Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum'a demirledi

Mega yattaki gizemli misafir! Yine Bodrum'a demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen dünyanın 22'nci en büyük yatı Flying Fox'un şimdilerde kimi ağırladığı bilinmiyor, fakat önceki yıllarda dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos'u Türkiye'ye getiriyordu. Yatta şimdi kimin olduğu ise merak konusu. 20 knot hıza ulaşabilen ve üzerinde 2 helikopter pisti yer alan yatta 1 helikopter bulunduğu görüldü.