Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 49.52 km derinliğinde gerçekleşti.
Son dakika haberi... AFAD verisine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 49.52 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 49.52 km derinliğinde gerçekleşti.