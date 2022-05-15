Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 49.52 km derinliğinde gerçekleşti.