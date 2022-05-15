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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi... AFAD verisine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 49.52 km derinliğinde gerçekleşti.

16.05.2022, 01:03 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022, 01:04

Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 49.52 km derinliğinde gerçekleşti.

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