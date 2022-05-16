  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Ortaca caddelerinde klasik otomobil şenliği

Ortaca caddelerinde klasik otomobil şenliği

16.5.2022

Ortaca caddelerinde klasik otomobil şenliği

Muğla Ortaca'da 12 yıldır aylık olarak yayınlanan Ege Yolcu Dergisi ile İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) organizasyonuyla Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği birbirinden güzel klasik otomobiller Dalyan mahallesinden yola çıkarak Ortaca sokaklarında tur attı. Otomobiller Ortaca Pazaryeri'nde sergilendi. Ortaca'da ilk kez düzenlenen Klasik Otomobil Şenliği'ne 30 otomobil katıldı. Şenliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi. Klasik otomobil tutkunları şenliğin ardından Dalyan kanalında tekne turuna da katılarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme imkanı buldular. Ege Yolcu Dergisi sorumlusu Nadir Şahin, klasik otomobil tutkusunun çok mükemmel bir duygu olduğunu söyledi.

MERT KUNDAKÇI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA