Ortaca caddelerinde klasik otomobil şenliği

Muğla Ortaca'da 12 yıldır aylık olarak yayınlanan Ege Yolcu Dergisi ile İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) organizasyonuyla Klasik Otomobil Şenliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği birbirinden güzel klasik otomobiller Dalyan mahallesinden yola çıkarak Ortaca sokaklarında tur attı. Otomobiller Ortaca Pazaryeri'nde sergilendi. Ortaca'da ilk kez düzenlenen Klasik Otomobil Şenliği'ne 30 otomobil katıldı. Şenliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi. Klasik otomobil tutkunları şenliğin ardından Dalyan kanalında tekne turuna da katılarak bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme imkanı buldular. Ege Yolcu Dergisi sorumlusu Nadir Şahin, klasik otomobil tutkusunun çok mükemmel bir duygu olduğunu söyledi.

MERT KUNDAKÇI