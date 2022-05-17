Avcı kardeşlere en ağır ceza isteniyor

MUĞLA'DA üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 12'inci duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmekten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da suç delillerini gizlemek ve yok suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca mahkemeye gönderilen rapor okundu. Raporda, Pınar Gültekin'in yangına ne kadar süre maruz kaldığının ve ölüm saatinin belirlenemeyeceği kaydedildi.

DELİLLER REDDEDİLDİ

Geçen duruşmada mahkemeye yeni deliller sunacağını iddia eden Cemal Metin Avcı'nın sunmak istediği yazışmaların yargılamanın uzatılmasına yönelik olduğunu savunan Gültekin ailesinin avukatı mahkemeye sunulacak her şeyin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Avcı'nın talebinin reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı için ise adli kontrol şartı yükümlülüklerinin uygulanmasına karar verip, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi. ■ ADEM ÜLKER