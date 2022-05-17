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Haberler Muğla Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi

Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, sezonun 11'inci kruvaziyeri, 224 metre uzunluğundaki 'Seven Seas Explorer' 265 yolcu ile geldi. Gemi akşam saatlerinde Antalya Limanı'na devam edecek.

AA

17.05.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022, 15:56

Bodrum’a sezonun 11’inci yolcu gemisi geldi

Marshall Adaları bandıralı kruvaziyer Seven Seas Explorer, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Kuşadası Limanı'ndan gelen, 265 yolcu ve 530 personelin bulunduğu gemideki çoğunluğu İngiliz ve ABD uyruklu turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti.

Kumbahçe sahilindeki bir kafenin işletmecisi Ahu Oğuztan gazetecilere, kruvaziyerlerin işlerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Bodrum'a çok katkı sağlıyorlar. Gelen yolcuların çok miktarda alışveriş yaparak döndüklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Gemi akşam saatlerinde Antalya Limanı'na devam edecek.

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